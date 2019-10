Planches cloutées, des fils ou des pieux enfoncés: des malfrats sèment des pièges à l'encontre des cyclistes dans des forêts en France

Coup de gueule des amateurs de VTT en France. Dans certaines forêts, ils retrouvent de plus en plus de "pièges" au sol. Des planches cloutées, des fils ou même des pieux enfoncés. Autant d'objets dangereux, installés là pour les empêcher de circuler. Une commune a d'ailleurs décidé de porter plainte.

Pour des amateurs de VTT, les balades dans les bois à Champey-sur-Moselle (Est de la France) ne se passent pas toujours comme prévues. Depuis peu, ces dernières sont perturbées par des crevaisons inexpliquées. "On a fait les sentiers à pied et on a trouvé des planches dissimulées sous les feuilles", explique Geoffroy Burtart.

Sous les feuilles, on découvre en effet des planches couvertes de clous et de vis. Ces dernières sont difficilement visibles, ce qui les rend particulièrement dangereuses. "C'est dangereux pour nous, vététistes et pour les gens qui viennent courir", ajoute le cycliste.





Une application pour signaler ces pièges



A Champey-sur-Moselle , le maire a décidé de réagir. Il a recensé et récupéré ces pièges et porte plainte contre X. "Je reçois des plaintes, des mails. En tant que maire, je suis obligé de prendre des dispositions pour que cela cesse", témoigne Jean-Marie Milano.

En France, ce phénomène n’est pas neuf. Mais il s’accentue. Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Des fils tendus, des pieux enfoncés. Certains pièges sont capables de tuer. Face à ces constations, une association de défense de cyclistes a décidé de réagir. Une application a été lancée pour signaler les pièges.

Les pièges restent cependant difficiles à identifier. Les personnes à l'origine de ces actes sont d’ailleurs rarement interpellées.