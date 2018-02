Plus de 10.000 signatures pour des voies sur berge piétonnes à Paris

Plus de 10.000 personnes ont signé une pétition pour réclamer le maintien des voies sur berges piétonnes à Paris, annulées la semaine dernière par un tribunal administratif, et appeler à manifester en mars pour soutenir cette mesure chère à la maire de la capitale Anne Hidalgo.

"Laissez-nous les berges", demande le texte publié sur la plateforme change.org, qui avait recueilli près de 12.000 signatures mercredi à la mi-journée, à l'initiative de l'association Respire.

La piétonnisation de la Voie Georges-Pompidou le long de la Seine rive droite au cœur de la capitale "fait partie d’une grande transformation de Paris pour la rendre plus conviviale, plus respirable et plus moderne", assurent les signataires.

"Pour diminuer la pollution qui tue chaque année des milliers de Franciliens, il faut persévérer dans cette direction et non réintroduire des véhicules polluants", ajoute le texte.

Le tribunal administratif de Paris a annulé le 21 février la mesure phare de la maire pour lutter contre la pollution de l'air, votée et ayant fait l'objet d'un arrêté municipal fin 2016. Anne Hidalgo a annoncé dans la foulée que la Ville allait faire appel.

La pétition appelle par ailleurs à une manifestation le samedi 10 mars à 15h00 sur les quais, comme plusieurs associations de cyclistes ou militants de l'environnement.

Il "s'agit de dire, au delà des querelles de partis, que cette mesure va dans le sens de l'évidence et de l'histoire. C'est un changement de société", a indiqué à l'AFP Thomas Kerting, membre fondateur du collectif Airpublica qui regroupe associations, chercheurs ou entreprises œuvrant pour la qualité de l'air.

Uns dizaine de lieux d'animations locaux réunis dans le Groupement des Établissements Culturels des Berges de la Seine a également publié une tribune dans la publication culturelle Trax Magazine pour défendre la piétonnisation grâce à laquelle, outre la lutte contre la pollution, "les berges de Seine sont devenues un lieu de convivialité incomparable pour les Parisiens, de jour comme de nuit".