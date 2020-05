Plus de 100 cas positifs dans un abattoir breton

Plus de 100 personnes ont été testés positifs au Covid-19 dans un abattoir des Côtes-d'Armor à l'issue d'une deuxième campagne de dépistage, a annoncé mercredi soir l'Agence régionale de santé (ARS).

CORONAVIRUS en BELGIQUE: les dernières infos



"La campagne de dépistage menée mardi auprès de 818 personnels a fait apparaître 44 cas positifs supplémentaires, portant le total de cas confirmés au sein de l'entreprise à 109", indique l'ARS dans un communiqué.



Les 109 cas confirmés "comptabilisent uniquement les personnes ayant fait l'objet des deux campagnes de dépistage", a précisé jeudi matin l'ARS dans un courriel. Ces campagnes de dépistage ont été menées les vendredi 15 et mardi 19 mai.

209 salariés dépistés lors d'une précédente opération



"Six premiers cas dépistés antérieurement (hors campagne de tests) ne sont pas inclus dans ce décompte", a souligné jeudi l'Agence régionale de santé.



Une première opération de dépistage avait été effectuée vendredi auprès de 209 salariés de l'entreprise Kermené. "Comme cela était attendu, le taux d'incidence (de cette deuxième campagne, ndlr) est inférieur à celui observé lors de la première opération qui avait concerné l'environnement de travail plus immédiat des premiers cas contacts identifiés dans l'entreprise (5% de cas positifs sur les personnels testés le 19 mai contre 30% de cas positifs sur les personnes testées le 15 mai)", poursuit le communiqué.



Les personnes diagnostiquées Covid-19 sont contactées par l'assurance maladie qui identifie l'ensemble de leurs contacts à risque "afin d'appliquer le dispositif de quatorzaine pour ces personnes, ainsi que la prescription d'un test virologique et de masques sanitaires", indique le communiqué.



Selon le site internet de l'entreprise, "Kermené fournit l'ensemble des magasins E.Leclerc en produits de boucherie, charcuterie et traiteur, destinés à la fois aux rayons traditionnels, frais emballé et libre-service".