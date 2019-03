Plus de 100 tonnes de vivres récoltées lors de l'opération Arc-en-Ciel

(Belga) L'objectif de l'opération Arc-en-Ciel de récolter 100 tonnes de vivres non périssables a été dépassé, se réjouit dimanche soir l'association dans un communiqué. L'action se déroulait ces 16 et 17 mars et fêtait son 65e anniversaire.

Selon les premiers résultats, plus de 100 tonnes de vivres non périssables ont en effet été récoltées "grâce à la mobilisation sans précédent des volontaires et la générosité de tous les donateurs". Ces vivres ont pour la plupart déjà été distribués aux 197 associations bénéficiaires en Wallonie et à Bruxelles, ce qui permettra à ces structures de dégager davantage de budget pour "offrir des loisirs et des vacances aux 15.000 enfants défavorisés dont elles s'occupent", se réjouit l'association. L'année dernière, 110,945 tonnes de vivres avaient été récoltées dans le cadre de l'action. (Belga)