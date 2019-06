Plus de 15.000 personnes rendent hommage aux sauveteurs des Sables-d'Olonne

(Belga) L'hommage est à la mesure du drame qui a frappé le secours maritime: 15.000 personnes se sont recueillies lundi aux Sables-d'Olonne pour saluer la mémoire des trois sauveteurs de la SNSM morts vendredi en portant secours à un chalutier en détresse et Emmanuel Macron se rendra sur place jeudi.

L'Elysée a annoncé que Président de la République présiderait jeudi matin aux Sables-d'Olonne "une cérémonie en la mémoire des trois sauveteurs de la SNSM décédés et en l'honneur des gens de mer". Emmanuel Macron avait également annoncé qu'il nommait, à titre posthume, chevaliers dans l'ordre national de la Légion d'honneur les trois hommes. Lundi matin, des fleurs à la main, les yeux embués de larmes, habitant les Sables-d'Olonne ou venus de plus loin, des personnes de tous âges, parfois en famille, ont rendu un hommage poignant aux trois bénévoles qui ont péri en mer. Le monde de la mer avait également décidé de montrer sa présence en constituant une flottille composée d'une centaine de bateaux au large de la longue plage de la station balnéaire vendéenne. Durant la marche, qui a duré une heure, sous un soleil qui contrastait avec la tempête qui a secoué la côte quatre jours plus tôt, des applaudissements ont résonné au passage de la centaine de sauveteurs de la SNSM, tous vêtus en orange. Le cortège, sans prise de parole, s'est dirigé vers la plage du Tanchet d'où l'épave du Jack Morisseau avait été retirée. Peu avant la fin de l'hommage, les navires de la flottille ont lâché des fumigènes puis ont fait retentir le son grave de leur sirène. Sur un chemin surplombant cette plage, les sauveteurs ont accroché à une barrière une banderole de la SNSM. La marche s'est terminée avec un dépôt de gerbes, sous les applaudissements pleins de respect de la foule, évaluée à 15.000 personnes par la préfecture de Vendée. (Belga)