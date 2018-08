Plus de 450 blessés lors de la manifestation antigouvernementale en Roumanie

(Belga) Plus de 450 personnes ont été blessées et une trentaine interpellées vendredi soir à Bucarest lors d'une manifestation contre le gouvernement roumain de gauche qui a dégénéré, a annoncé samedi la gendarmerie.

Le président roumain de centre droit Klaus Iohannis, en conflit ouvert avec la majorité de gauche, a fustigé "l'intervention brutale et disproportionnée" des forces de l'ordre et demandé au parquet général d'ouvrir une enquête sur les circonstances de cette opération. Selon des sources hospitalières, la plupart des manifestants blessés ont dû être soignés après avoir inhalé des gaz lacrymogènes, tandis que d'autres souffrent de contusions. Une trentaine de gendarmes figurent au nombre des blessés, onze d'entre eux ayant été hospitalisés. La gendarmerie a assuré avoir agi "de manière graduelle et proportionnelle" en réponse aux actions violentes de plusieurs dizaines de hooligans. Quelque 80.000 Roumains, dont des milliers d'expatriés revenus spécialement dans leur pays et accompagnés pour certains de leurs enfants, s'étaient rassemblés place de la Victoire pour dénoncer la "corruption" du gouvernement. Plusieurs dizaines ont tenté de rompre le cordon policier, jetant des pierres et des bouteilles d'eau en direction des forces de l'ordre. Ces dernières ont riposté en arrosant les manifestants de gaz lacrymogènes avant d'utiliser un canon à eau pour évacuer la place. Une nouvelle manifestation était prévue dans la soirée de samedi à Bucarest. (Belga)