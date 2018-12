Plus de 7.000 personnes en séjour irrégulier interpellées en Flandre occidentale

(Belga) La police a interpellé 7.331 personnes en séjour irrégulier depuis le début de l'année en Flandre occidentale. C'est presque autant qu'en 2016, qui constitue une année record avec 7.552 interpellations. Quarante-neuf dossiers ont également été ouverts pour trafic d'êtres humains, indique le député provincial Kurt Himpe (N-VA) en réponse à une question écrite du gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé.

Ces quatre dernières années, près de 24.000 personnes sans titre de séjour ont été interpellées dans la province côtière. En 2015, la police en avait intercepté 3.402, un chiffre qui a doublé en 2016 pour atteindre 7.552. Après une baisse en 2017, les arrestations sont reparties à la hausse en 2018. Au début de l'année, le démantèlement du camp de migrants à Calais et les pressions exercées sur celui de Dunkerque, dans le nord de la France, ont provoqué de nouveaux déplacements. En Flandre occidentale, les migrants ont été plus nombreux à tenter de rejoindre le Royaume-Uni à partir du port de Zeebrugge ou des aires d'autoroutes après l'été. Les contrôles ont également été renforcés, ce qui peut avoir une influence sur les chiffres. Les interpellations pour trafic d'êtres humains ont connu leur apogée en 2015, avec 103 dossiers ouverts. "Cette année, 49 dossiers ont été initiés à ce jour, un chiffre au plus bas depuis les quatre dernières années", ajoute Kurt Himpe. Selon le gouverneur Carl Decaluwé, un plan est en préparation pour mieux protéger le port de Zeebrugge contre les intrus. Les autorités et services compétents doivent encore s'entendre sur la prise en charge des coûts. (Belga)