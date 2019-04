Plusieurs blessés lors de manifestations contre le Premier ministre albanais

(Belga) Plusieurs opposants albanais ont été blessés dans la capitale Tirana lors d'affrontements violents avec la police, rapportent les médias locaux.

Des milliers de manifestants de l'opposition réclamant la démission de Premier ministre Edi Rama étaient massés samedi devant le parlement. La police a utilisé le gaz lacrymogène contre la foule qui tentait de pénétrer dans le bâtiment. Tant des manifestants que des policiers ont été blessés. Des journalistes font aussi partie des victimes, indiquent en outre les médias albanais. L'opposition manifeste depuis un mois pour exiger la démission d'Edi Rama, au pouvoir depuis 2013, et la formation d'un gouvernement de transition chargé d'organiser des élections anticipées. Les parlementaires de l'opposition issus des partis du centre aussi bien que de centre-gauche ont quitté le parlement, accusant le gouvernement d'avoir manipulé les résultats des législatives de juin 2017. La vie politique en Albanie est marquée par de nombreuses violences verbales, les partis de gauche et de droite échangeant des insultes et des accusations de corruption ou de liens avec le crime organisé. (Belga)