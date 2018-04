Plusieurs centaines de personnes ont pris part à une "marche pour la vie" à Bruxelles

(Belga) Environ 800 personnes selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles en début d'événement et 2.000 selon les organisateurs, ont participé dimanche après-midi, à la 9e édition de la "marche pour la vie" à Bruxelles.

La marche est partie du Mont des Arts à 15h pour se terminer vers 17h sur la place du palais de justice. Les participants ont déposé des roses blanches au pied du palais. Avec les débats actuels, l'opposition à l'avortement a été portée comme le thème central de cette édition. "On est contre la sortie de l'avortement du code pénal", défend Constance du Bus, porte-parole pour l'événement. "Le législateur avait conscience à l'époque qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort d'un être humain. C'est pour cette raison que l'avortement a été maintenu dans le code pénal. L'urgence n'est absolument pas à banaliser cet l'acte, mais au contraire à réduire le nombre d'avortements en Belgique, nombre qui va sans cesse croissant". "J'aimerais qu'on propose aux femmes en situation de grossesse non désirée un meilleur accompagnement, une meilleure information sur le futur avec ou sans enfant et aussi des solutions matérielles et un support psychologique pour aider à accueillir l'enfant", avance Philippine, une manifestante de34 ans. Un père de famille prenant part à l'événement estime quant à lui qu'"il faut être plus responsable des choix que l'on fait. Une histoire d'un soir peut engager la vie". Une contre-manifestation, qui a donné lieu à plusieurs interpellations, a été organisée en marge de cette "marche pour la vie". (Belga)