Policiers brûlés à Viry-Châtillon: 13 suspects renvoyés aux assises

La police tout entière se souvient de la colère générée par l'affaire: 13 jeunes hommes suspectés d'avoir gravement brûlé deux policiers avec des cocktails Molotov à Viry-Châtillon (Essonne) en 2016, ont été renvoyés devant les assises.

Les magistrats instructeurs ont suivi les réquisitions du parquet d'Evry: dans un document daté du 6 juillet, ils ordonnent un procès pour 13 des 17 individus mis en examen. Quatre autres bénéficient d'un non-lieu, faute d'éléments suffisants.

Les 13 accusés, dont trois étaient mineurs au moment des faits, répondront devant la cour d'assises des mineurs de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. La tenue du procès est encore incertaine: plusieurs avocats contestent la décision des juges d'instruction et ont fait appel.

Le 8 octobre 2016 est resté gravé dans la mémoire de la famille police. Ce jour-là, deux voitures sérigraphiées stationnent à la lisière de la Grande Borne, une cité difficile à cheval sur Grigny et Viry-Châtillon (Essonne). Leur mission: protéger une caméra de surveillance placée sur le "carrefour du Fournil", plusieurs fois prise pour cible car elle gêne les vols avec violences régulièrement commis sur les automobilistes au feu rouge.

Dans leurs véhicules, les quatre policiers se font surprendre par 19 assaillants, encagoulés et gantés. Ces derniers brisent les vitres et jettent des cocktails Molotov dans l'habitacle. Bilan: deux agents gravement brûlés, deux autres plus légèrement. Depuis l'attaque, le policier le plus gravement touché a dû subir plusieurs greffes de peau au visage.

L'attaque avait révolté la police et provoqué une fronde inédite au sein de l'institution. De nombreux policiers avaient bravé leur devoir de réserve et défilé durant plusieurs semaines à Paris et ailleurs en France pour exprimer leur "malaise" face à la "haine anti-flics", et dénoncer le manque de moyens.

"L'attaque a profondément marqué la communauté des policiers. L'aboutissement de la procédure est une satisfaction", a déclaré à l'AFP Jean-François Papineau, directeur départemental de la sécurité publique de l'Essonne, en affirmant son "soutien" aux quatre victimes.

- Omerta et "rumeurs" -

L'enquête s'est rapidement concentrée sur un groupe de jeunes connus à la Grande Borne: la plupart des accusés appartiennent à la bande de la "S", comme "Serpente", du nom de la rue où ils avaient l'habitude de se rassembler. Certains étaient inconnus de la justice, mais d'autres ont déjà un casier marqué par de lourdes violences.

Sans preuve irréfutable, les enquêteurs se sont heurtés à l'omerta du quartier. D'après les éléments consultés par l'AFP, c'est un témoin anonyme qui a fait décoller les investigations. Il aurait reçu les "confidences" de participants à l'attaque et désigne trois cerveaux appartenant à la "S": "Lookaz", "Kossdar" et "Roro".

Des accusations en partie corroborées par un autre témoin accablant: un membre de la "S", qui évoque une réunion préparatoire de l'attaque. Après ces révélations, le jeune homme s'est exilé au Mali, par peur des représailles.

Les écoutes des principaux suspects dévoilent la pression exercée entre eux. Soupçonné de s'être un peu trop épanché auprès d'une amie, "Roro" a ainsi été tabassé avant sa mise en examen. En auditions et confrontations, la plupart des suspects ont nié toute participation à l'attaque, ou minimisé leur présence sur les lieux.

"L'enquête repose sur des rumeurs de cité, contradictoires et imprécises, colportées anonymement", a estimé Arnaud Simonard, avocat d'un des accusés. Pour lui, "un non-lieu s'impose en l'absence totale de charges solides ou de preuves matérielles".

"Dans les violences de groupe comme celles-là, il n'y a jamais d'aveu", rétorque Thibault de Montbrial, avocat d'une policière. "On a 13 personnes qui vont dire qu'elles n'étaient pas là, même contre des éléments probants". L'un des suspects a par exemple été confondu par son bandage à la main.

La chambre de l'instruction doit désormais statuer et dire si les charges sont suffisantes pour juger les 13 suspects devant les assises.

"On attend un procès et des peines à la hauteur des faits", reprend Thibault de Montbrial. "Ma cliente s'est fait caillasser alors qu'elle brûlait, c'était vraiment de la sauvagerie".