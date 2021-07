Port de Beyrouth: une entreprise française pour recycler des tonnes de céréales

Une entreprise française a annoncé mardi avoir entamé au Liban un processus de recyclage de tonnes de céréales laissées à l'abandon dans le port de Beyrouth depuis l'explosion du 4 août, leur offrant une "seconde vie" en les transformant en compost agricole.

Avec un financement public de la France à hauteur de 1,3 million d'euros, l'entreprise Recygroup International a débuté ses opérations au port, où l'explosion dévastatrice de l'an dernier a fait 200 morts.

Les silos à grains, d'une hauteur de 48 mètres et d'une capacité de stockage de plus de 100.000 tonnes, ont été touchés de plein fouet par le souffle de la déflagration et se sont partiellement écroulés.

"La quantité de grains que nous imaginons trouver sera entre 20.000 et 30.000 tonnes. Nous pensons pouvoir les traiter entre trois et quatre mois", a expliqué à l'AFP Christophe Deboffe, cofondateur de Recygroup.

La moitié des grains "qui est mélangée avec du béton et des aciers" sera soumise à des opérations de tri, grâce à un tamis industriel installé près des silos. "On a imaginé le processus de séparation (...) de telle manière à leur trouver une seconde vie", a-t-ajouté.

Dans une odeur nauséabonde, au pied des silos à moitié éventrés s'amoncellent encore des monticules de céréales, de gravats et de ferrailles. Près du quai numéro neuf, les épaves de deux navires, coulés par l'explosion, sont encore visibles.

La déflagration avait été déclenchée par un incendie dans un entrepôt qui abritait des tonnes de nitrate d'ammonium stockées des années durant "sans mesures de précaution" de l'aveu même des autorités.

Au Liban en plein effondrement, les autorités à court de devises étrangères et accusées de corruption et d'incompétence n'ont pas encore lancé les grands chantiers de la reconstruction du port.

Les grains seront transformés "en compost qui pourront resservir dans l'agriculture, soit dans ce qu'on appelle nous des technosols, c'est des sols sur lesquels on peut marcher dans les parcs et les jardins, ou des matériaux de couverture", précise M. Deboffe.

Recygroup oeuvre en partenariat avec la compagnie libanaise Mondis. Le directeur de cette dernière Marwan Rizkallah explique que les travaux vont commencer sous une semaine.

En avril, un rapport avait révélé qu'un des blocs des silos penchait avec une "inclinaison au rythme de 2 millimètres par jour".

- "Signal d'urgence" -

Le pays connaît une des pires crises économiques au monde depuis 1850 selon la Banque mondiale, avec une dépréciation inédite de sa monnaie et une paupérisation de la population.

En visite au Liban, le ministre français chargé du Commerce extérieur, Franck Riester, s'est rendu mardi au port, qui a bénéficié au total 4 millions d'euros de dons français.

Evoquant la formation du gouvernement libanais qui piétine et l'absence de réformes, il a appelé les autorités libanaises à "assumer leurs responsabilités".

"Par exemple sur le port, lancer un appel d'offres pour que le terminal de conteneurs puissent bénéficier de travaux importants. Aujourd'hui, il n'y a que cinq grues sur 16 qui sont opérationnelles", a-t-il déploré.

Il a aussi rappelé la menace de nouvelles sanctions préparées par la France et ses partenaires européens, évoquant "des gel des avoirs, pour envoyer un signal d'urgence".

Face à la paralysie des institutions à Beyrouth, l'Union européenne a dévoilé lundi qu'elle préparait pour la fin juillet des sanctions ciblées contre les dirigeants libanais responsables du blocage.