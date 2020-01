Pour des directeurs d'école, une aide supplémentaire est urgente

"Ce qu'il nous faut, c'est une aide supplémentaire": pour des directeurs d'école interrogés par l'AFP, c'est LA mesure qui leur permettrait de faire face à des conditions de travail très compliquées, mises en lumière par le récent suicide d"une de leurs collègues, Christine Renon.

Mardi, le ministère de l'Education doit publier les résultats d'une enquête effectuée en novembre, dans la foulée du suicide de cette directrice de Pantin, qui avait dénoncé dans une lettre ses conditions de travail.

L'objectif de cette consultation, qui a consisté en un questionnaire adressé à tous les directeurs d'école, était d'établir un état des lieux sur leurs conditions d'exercices et leurs besoins.

Avant la publication des résultats, l'AFP en a interrogé quatre, syndiqués au SE-Unsa et travaillant dans le Val-d'Oise (95), dans des écoles rurales, urbaines ou périurbaines.

Pour eux, le constat est unanime: ce qui leur manque aujourd'hui, c'est l'assistance d'une personne formée, susceptible d'alléger leurs tâches quotidiennes.

"On jongle entre les élèves et la mission de direction, on passe notre temps à culpabiliser, on est frustré car on n'a jamais terminé ce qu'on doit faire", témoigne ainsi Christine Herbillon, à la tête d'une école inter-communale dans le Vexin.

Avec des journées de plus de dix heures, elle n'a même pas eu le temps de répondre au questionnaire du ministère, tout comme sa collègue Carine Lavalette, qui dirige une école de 6 classes à Magny-en-Vexin.

"Il y a deux ans, j'avais une aide administrative dans mon école", explique cette dernière. Elle a été supprimée quand Emmanuel Macron a réduit drastiquement les contrats aidés, au début de son mandat.

"Cette personne pouvait être présente à la porte au moment des entrées ou sorties, répondre au téléphone, me permettre de ne pas être dérangée pendant que je faisais classe", poursuit la directrice, qui bénéficie d'une journée de "décharge" par semaine.

- "Gagner quelques prérogatives" -

Les "décharges" permettent aux directeurs de ne pas avoir à tenir une classe pendant une période qui varie en fonction de la taille des écoles et des académies.

Mi-novembre, le ministère de l'Education a annoncé de premières mesures pour "alléger et simplifier" leur travail, leur accordant une journée supplémentaire de décharge jusqu'à fin décembre et les dispensant sur la période des démarches liées à diverses "enquêtes" auxquelles ils devaient répondre.

Ces enquêtes font partie des tâches administratives qui se sont multipliées ces dernières années, et qui sont aujourd'hui au cœur des difficultés de la fonction. "Tous les ans, on nous rajoute quelque chose", grince Philippe Angelini, qui dirige une école de 560 élèves dans le centre d'Ermont.

Compte-rendus en tous genres à réaliser, exercices incendie et sécurité à coordonner, inscriptions en maternelle à enregistrer, "fiches navette" de dialogue avec les familles à imprimer... Ces obligations chronophages empêchent de se concentrer sur l'essentiel: les élèves, dénoncent les directeurs et directrices d'école.

En novembre, le ministre Jean-Michel Blanquer avait évoqué un dispositif d'aide qui pourrait mobiliser des volontaires du service civique.

"Les missions durent en général 9 mois. Or il faut au moins 6 mois pour former correctement une personne", objecte Olivier Flipo, directeur d'une école de 10 classes et une classe Ulis (adaptée aux élèves atteints de troubles mentaux) à Cergy.

Si certains veulent continuer à enseigner en parallèle de leur fonction, lui, souhaiterait du temps pour "l'assumer entièrement".

Faut-il pour autant revoir le statut de directeur d'école, qui n'est pas aujourd’hui le supérieur hiérarchique des autres professeurs ?

Ceux interrogés par l'AFP disent ne pas vouloir d'une autorité pédagogique qui les placerait au-dessus de leurs collègues. "Nous souhaitons rester à égalité avec eux, ça permet de former une équipe", explique Carine Lavalette. En revanche, ils ne seraient pas contre "gagner un peu d'autonomie ou quelques prérogatives" sur leurs propres supérieurs, comme les inspecteurs de l'éducation nationale.