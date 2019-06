Pour la 1ère fois, 60 paras belges vont participer à un saut de MASSE sur Sainte-Mère-Eglise: "Ça va être monstrueux"

Les commémorations des 75 ans du débarquement de Normandie ne sont pas finies. 60 para-commandos belges et un C-130 de l’Armée participeront à un grand saut en parachute sur Sainte-Mère-Eglise dimanche. Un reportage de Christophe Clément et Michel Herinckx.

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 18.000 soldats alliés sautent dans le ciel normand afin de préparer le débarquement. La moitié d'entre eux n'a pas survécu. C'est pour leur rendre hommage que 60 paras belges prendront part pour la première fois dimanche à un saut de masse rassemblant 1400 parachutistes. "Le palpitant c'est de participer à une commémoration. C'est le 75ème anniversaire. Un saut de masse, c'est toujours beau à voir pour nous parachutistes qui aimons sauter", confie Damien, participant au saut de masse. Ce sont des C-130 appartenant à 17 pays différents qui largueront les hommes à proximité des plages du débarquement. Un tableau qui s'annonce grandiose.





"Imaginez 17 vrombissements d'avions énormes, des parachutes plein le ciel et un monde fou au sol. On attend entre 250.000 et 500.000 personnes au sol. Ca va être monstrueux", a expliqué Remy Berghmans, responsable relations publiques du régiment des opérations spéciales.

Ce moment sera émouvant pour Remy Berghmans. Il effectuera le dernier saut de sa carrière dans ce lieu chargé d'histoire. "C'est un lieu fort qui a bercé mon enfance à travers les histoires de guerre. C'est aussi un lieu fort, car de nos jours, les commémorations sont annuelles et tous les cinq ans, elles sont de taille grandiose. Quand vous visitez Sainte-Mère-Eglise, vous avez toujours le caporal pendu au sommet de l'église avec son parachute comme tout le monde a pu voir dans les films", a détaillé le responsable relations publiques.