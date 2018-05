Pour son premier anniversaire de présidence, ses opposants organisent "la Fête à Macron"

(Belga) A l'initiative du député de la France insoumise (FI) François Ruffin, une manifestation pour faire "la Fête à Macron" est organisée ce samedi à Paris, à deux jours du premier anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron, relate Le Monde. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues. Des manifestations du même ordre se tiendront dans d'autres villes de l'Hexagone.

Celle de la capitale débutera par un pique-nique concert à midi sur la place de l'Opéra et devrait se terminer vers 20h place de la Bastille. Selon un message de l'organisation sur Twitter, quatre chars se mêleront au cortège. Le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, prendra la parole vers 15h30. D'autres opposants politiques comme Olivier Besancenot, Philippe Poutou ou encore l'ex-candidat PS Benoît Hamon sont également attendus. Le rassemblement se déroulera sous haute surveillance policière, après les violences commises en marge du défilé de 1er mai. Selon Le Monde, quelque 2.000 gendarmes et policiers seront déployés, soit 500 de plus que mardi. Les organisateurs, qui se réclament du mouvement Nuit Debout, ont aussi prévu deux services d'ordre. Si l'on en croit les organisateurs, la manifestation de ce samedi n'est qu'une "première étape". Plusieurs associations, syndicats, partis envisagent une nouvelle journée de protestation le 26 mai. (Belga)