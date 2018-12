(Belga) Un Wallon sur quatre pense le PTB doit d'office être exclu du pouvoir, ressort-il d'un volet du baromètre politique de La Libre publié lundi. L'idée d'un cordon sanitaire autour du parti d'extrême gauche est soutenue par un Bruxellois sur trois.

Un tiers des sondés ne se prononcent pas et 40% d'entre eux rejettent l'idée. Ce sont les électeurs du PS et d'Écolo qui sont les plus hostiles à l'instauration d'un cordon sanitaire autour du PTB. (Belga)