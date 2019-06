Premier prix pour une production TV pour "La Foire Agricole" au Festival du Film d'Annecy

(Belga) "La foire agricole" du duo le plus déjanté de l'animation belge, Vincent Patar et Stéphane Aubier, a remporté le Premier prix, le Cristal, pour une production TV au Festival international du film d'animation d'Annecy, ont annoncé samedi soir par communiqué les producteurs qui "remercient et félicitent les réalisateurs et l'équipe du film".

Produites par Panique! et Autour de Minuit, les nouvelles aventures de Cowboy et Indien, les héros-figurines de "Panique au Village", ont séduit. "La foire agricole" relate l'histoire d'Indien et Cowboy qui ont brillamment réussi leurs examens scolaires. En récompense, Cheval leur a acheté des tickets VIP. En allant chercher les billets qu'il a cachés, Cheval glisse sur un skateboard et se réveille amnésique. Pour Indien et Cowboy commence une course contre la montre pour essayer de mettre la main sur les tickets. Depuis trente ans, Patar & Aubier créent des personnages complètement barrés, mêlant blagues potaches et surréalisme à la belge. Leur univers, ils l'ont forgé à La Cambre dans les années 80. Alors étudiants, c'est dans leur appartement transformé en studio d'animation fait de bric et de broc et d'objets chinés que naissent leurs premiers personnages emblématiques: "André le mauvais cheval" et "Pic Pic le cochon magik". Les plus connus "Cowboy" et "Indien" émergeront d'un seau de figurines en plastique avant de devenir les héros de "Panique au village". En 2012, ils ont co-réalisé avec Benjamin Renner le long métrage "Ernest & Celestine", qui les emmène aux quatre coins du monde. (Belga)