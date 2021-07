Premier samedi rouge sur les routes des vacances en France

Ce week-end marque le début des vacances dans le secteur de la construction un eu partout dans le pays et de nombreux Belges en profitent pour partir en voyage. L'organisation de mobilité VAB prévoit des embarras de circulation sur les principaux axes français, samedi étant classé "rouge" dans l'Hexagone. Des embouteillages étaient déjà constatés vers 8h, selon un communiqué diffusé samedi.



Sur le trajet Luxembourg-Lyon-frontière espagnole, il y a un retard d'une heure et demie. C'est également le cas sur l'itinéraire Paris-Narbonne via Clermont-Ferrand. Sur le trajet Lille-Paris-Bordeaux-Espagne il faut compter une heure de retard, ainsi que sur le trajet Paris-Narbonne via Limoges. En Autriche, il faut tenir compte d'une perte de temps de 25 minutes pour le tunnel des Karawanken vers la Slovénie près de Villach (A11). En Suisse, sur le trajet Bâle-Côme via le tunnel du Gothard, le retard est de 55 minutes. En Italie, sur le trajet Côme-Florence via Milan, le retard est de 1 heure et 40 minutes. En Allemagne, vers 8h du matin, il n'y avait encore aucun embouteillage causant un retard de plu de 15 minutes.