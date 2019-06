Première messe samedi à Notre-Dame de Paris, deux mois après l'incendie

(Belga) L'archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit célèbrera samedi après-midi, en comité restreint, la première messe à Notre-Dame depuis le spectaculaire incendie qui a partiellement détruit la cathédrale il y a deux mois.

"Pour des raisons évidentes de sécurité", précise le diocèse de Paris, aucun fidèle ne sera présent à cette messe qui sera toutefois retransmise en direct par la chaîne catholique KTO pour que les "chrétiens puissent y participer et communier". Seule une trentaine de personnes, dont une moitié de prêtres, assisteront à l'office d'une heure qui démarrera à 18H00 dans la chapelle située derrière le choeur, un endroit sécurisé. Seront présents, outre Mgr Aupetit et le recteur de Notre-Dame Mgr Patrick Chauvet, des chanoines, des bénévoles et des personnes travaillant sur le chantier et des employés du diocèse de Paris. Le Choeur de la Maîtrise de Notre-Dame ne participe pas à cette messe, mais un Chantre, ancien "maîtrisien", sera là. Si le port du casque sera certainement demandé à l'entrée, les prêtres entendent bien rester en vêtements liturgiques habituels. L'incendie de la cathédrale le 15 avril avait provoqué une vive émotion dans le monde et un élan de solidarité pour sauver et restaurer ce lieu emblématique de la capitale française. Le monument, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, a perdu sa flèche, sa toiture et une partie de sa voûte. La date de cette messe a été choisie en lien avec la fête de la Dédicace, qui commémore la consécration de l'autel de la cathédrale. Une date "hautement significative, spirituellement", a souligné Mgr Chauvet auprès de l'AFP, se réjouissant de pouvoir montrer que "Notre-Dame est bien vivante". (Belga)