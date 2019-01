Premiers feux de forêt de l'année dans les Alpes-Maritimes

(Belga) Les pompiers des Alpes-Maritimes intervenaient dimanche pour éteindre deux feux de forêt, les premiers de l'année, l'un à Tourrettes-sur-Loup et le second à Lucéram, ont indiqué les services de secours, alors que Météo France a émis une alerte aux vents violents à compter du début de soirée.

Le premier incendie s'est déclaré à Tourrettes-sur-Loup, près de Grasse, en fin de matinée, et avait déjà parcouru 85 hectares vers 19 heures. Au total, près de 150 pompiers sont engagés pour combattre ce sinistre qui se situe dans une zone où aucune habitation n'est menacée. L'incendie n'était toujours pas fixé en début de soirée, alors que dans le même temps Météo-France a émis un bulletin de vigilance jaune aux vents violents, avec des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h dans la nuit sur l'arrondissement de Grasse. Un second feu de forêt s'est déclaré en milieu d'après-midi à Lucéram, dans l'arrière-pays niçois, également dans une zone non habitée. Un hectare a déjà brûlé. Les quelque trente pompiers engagés n'avaient pas fixé l'incendie en début de soirée. (Belga)