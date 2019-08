Préparatifs en vue des travaux de décontamination autour de Notre-Dame

(Belga) La préfecture de police de Paris a commencé lundi à installer des barrières délimitant la zone autour de Notre-Dame où un nettoyage à ultra-pression commencera mardi pour décontaminer le sol du plomb qui y a pénétré, a-t-on appris au ministère de la Culture.

L'opération commencera par la rue de la Cité, qui sera donc fermée aux passants et à la circulation automobile. La méthode employée, l'ultra-haute pression, est rendue plus efficace par l'ajout d'un détergent, le tensioactif, agent chimique permettant d'augmenter les capacités d'étalement et mouillage d'un liquide. Ce tensioactif devra être aspiré et récupéré. Un gel désincrustant sera appliqué à certains endroits pour permettre l'aspiration des particules de plomb. L'application de cette couche devrait durer un jour. Elle devra sécher pendant trois jours et sera ensuite retirée progressivement, ce qui devrait prendre au moins cinq jours. La solution de l'ultra-haute pression, qui concernera les surfaces principales, devrait être plus rapide que celle du gel. A la fin des opérations, un contrôle de leur efficacité sera opéré. Selon la préfecture de police, les travaux, en plusieurs phases, dureront jusqu'au 23 août. L'incendie qui a en partie détruit la cathédrale a fait fondre et s'écouler d'une part, et libéré sous formes de particules d'autre part, les centaines de tonnes de plomb contenues dans la charpente de la flèche et la toiture. Suspendu fin juillet, le chantier de Notre-Dame devrait reprendre progressivement le 19 août après la mise en oeuvre de nouvelles mesures de protection drastiques, à destination notamment des employés des entreprises intervenant sur le chantier. (Belga)