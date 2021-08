Près de 2.000 personnes en réanimation en France

(Belga) Près de 2.000 malades du Covid-19 étaient hospitalisés dans des services de soins critiques mardi, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis la mi-juin, selon les données des autorités sanitaires françaises.

Au total, 1.953 malades du Covid-19 occupaient des lits de réanimation, au même niveau que le 15 juin, contre 1.908 la veille. Les autorités ont dénombré 245 nouveaux entrants en réanimation au cours des 24 dernières heures, davantage que la veille (178) ou que la moyenne des jours précédents. Un nombre important de ces hospitalisations en soins critiques se concentre dans le sud de l'Hexagone, en région parisienne, en Guadeloupe et en Martinique. Dans l'ensemble, tous services confondus, 10.219 lits d'hôpitaux étaient occupés par des malades du Covid mardi, et 1.075 nouveaux entrants recensés. D'une manière générale, 28.114 nouveaux cas de Covid ont été détectés mardi en France, pour un taux de positivité des tests s'élevant à 3,4%, selon Santé Publique France. Côté vaccination, le ministère de la Santé fait état mardi de "46.714.974 personnes (ayant) reçu au moins une injection (soit 69,3% de la population totale) et 39.789.184 personnes (ayant) désormais un schéma vaccinal complet (soit 58,9% de la population totale)". Depuis le début de l'épidémie, le coronavirus a fait 112.943 morts en France, dont 86.368 à l'hôpital. (Belga)