Présidentielle: le conseiller événements de Zemmour visé par une enquête pour viol

Eric Zemmour (G), Sarah Knafo (D) et Olivier Ubeda (C), à Nice, le 18 septembre 2021Valery HACHE

Le directeur des événements du candidat d'extrême droite Éric Zemmour (Reconquête!), Olivier Ubéda, est visé par une enquête pour viols, ouverte après une plainte déposée en décembre, a indiqué lundi le parquet de Paris, confirmant une information de BFMTV.

"Travailler pour Z : 1/ on vire ton épouse de son job 2/ le fisc fait du zèle 3/ on t'accuse de viol… rien que ça. Le scénario est bien foutu. Ça ne repose sur rien de réel. Les médias adorent", a tweeté lundi Olivier Ubéda après la parution de l'article de BFMTV.

"Vouloir casser ce qui marche. Salir pour empêcher. A vomir. Qui est dupe ? A qui le tour ?", a-t-il ajouté.

Selon l'entourage du candidat, Eric Zemmour et Olivier Ubéda se sont entretenus au téléphone dans la journée et ce dernier reste en poste "pour l'instant".

D'après BFMTV, un jeune homme de 18 ans, qui aurait travaillé avec lui en tant que stagiaire, a dénoncé des viols qui auraient commencé au printemps 2021 et se seraient poursuivis jusqu'à l'automne, période à laquelle il a déposé plainte.

Le parquet de Paris a confirmé qu'à la suite d'une plainte déposée le 9 décembre, une enquête avait été ouverte le lendemain pour viols.

Les investigations ont été confiées au 1er district de police judiciaire.

"Je ne réagirai que quand je saurai de quoi et de qui on parle. Je vois l'officier enquêteur demain (mardi, NDLR). Je n'ai reçu aucune convocation écrite. Juste une audition libre pour une "mise en cause". Moi j'appelle cela une dénonciation calomnieuse. Parfois #MeToo c'est juste mytho", a poursuivi Olivier Ubéda sur Twitter, quelque temps après son premier tweet sur le sujet.

M. Ubéda n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP dans l'immédiat.

Âgé de 51 ans, ce communiquant figure dans l'organigramme de campagne comme "directeur des événements".

Il est chargé de l'organisation et de la scénographie des meetings, comme celui du 5 décembre à Villepinte ou celui prévu samedi à Lille. Il fait aussi la voix off des meetings du candidat d'extrême droite.

Il avait déjà assuré la communication d'Éric Zemmour durant la précampagne du polémiste, autour de son livre "La France n'a pas dit son dernier mot".

Ancien de l'UMP, Olivier Ubéda est une personnalité bien connue à droite, pour laquelle il a régulièrement organisé des meetings, notamment pour Nicolas Sarkozy.