Présidentielle: M. Macron absent de la soirée de France 2 mardi

(Belga) Le président français Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, ne participera pas à l'émission politique de France 2 "Elysée 2022" mardi soir, cinq jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, selon le programme rendu public lundi par la chaîne.

Cinq des douze candidats à la présidentielle participeront à cette émission animée par les journalistes Léa Salamé et Laurent Guimier, mardi à 21h00, a indiqué France 2 sur Twitter: Anne Hidalgo (PS), Yannick Jadot (EELV), Valérie Pécresse (LR), Philippe Poutou (NPA) et Eric Zemmour (Reconquête!). Six autres candidats avaient pris part au précédent numéro, jeudi 31 mars: Nathalie Arthaud (LO), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Jean Lassalle (Résistons!), Marine Le Pen (RN), Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Fabien Roussel (PCF). Après cette première émission, son compte Twitter officiel promettait la présence des "six autres candidats" pour le numéro de mardi. M. Macron est donc le seul candidat à ne pas participer à l'un de ces deux numéros de l'émission hebdomadaire, qui ont lieu à une période ou l'égalité stricte des temps de parole doit être respectée par les chaînes. Dans un communiqué, la Société des journalistes (SDJ) de France 2 lui a reproché de "refuser les invitations" de la chaîne. "Malgré de multiples invitations et propositions, vous n'avez participé à aucun des nombreux rendez-vous politiques de France 2. Nous le regrettons, et nos téléspectateurs aussi", écrit la SDJ à l'adresse du président-candidat. Sollicité par l'AFP, l'entourage du candidat Macron met en avant des "problèmes d'agenda", mais rappelle que le candidat a déjà participé à des émissions du service public, sur France Bleu, France 3 et France Inter. (Belga)