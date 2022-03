Présidentielle: Macron en tête loin devant Le Pen, Pécresse derrière Zemmour et Mélenchon, selon un sondage

Des affiches électorales des candidats à la présidentielle française Reconquête! Eric Zemmour (g) et LFI Jean-Luc Mélenchon le 13 mars 2022 à ParisJOEL SAGET

Emmanuel Macron est toujours largement en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle à 31%, loin devant Marine Le Pen (18%) et un trio Zemmour (13%), Mélenchon (11,5%) et Pécresse (11%), selon un sondage "rolling" Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi.

Le chef de l’État, qui doit présenter son programme jeudi, obtiendrait 31% des suffrages au 1er tour, en progression d'un point sur une semaine. Il est suivi par la candidate du RN, stable, mais qui accuse un retard de 13 points face au président sortant.

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait par 58% des suffrages face à Mme Le Pen.

Derrière le duo Macron-Le Pen, trois candidats sont dans un mouchoir de poche. Éric Zemmour gagne un demi-point, Jean-Luc Mélenchon reste stable mais Valérie Pécresse perd deux points en une semaine dans ce sondage.

Si l'un des trois parvenait à se hisser au second tour et à affronter Emmanuel Macron, celui-ci l'emporterait largement dans tous les cas de figure, par 63/37 en cas de duel avec Valérie Pécresse, 66/34 face à Éric Zemmour et 65/35 face à Jean-Luc Mélenchon.

Dans la perspective du premier tour, Yannick Jadot est toujours en sixième position des intentions de vote (5%) mais est talonné par Fabien Roussel (4,5%). Anne Hidalgo fait jeu égal avec Jean Lassalle avec tous les deux 2%, devant Philippe Poutou (1%) et Nicolas Dupont-Aignan (1%). La trotskiste Nathalie Artaud ferme la marche à 0% d'intentions de vote.

Un sondage "rolling" est une enquête "en continu réalisée sur le principe d'un cumul glissant de vagues d'enquêtes quotidiennes", rappelle l'institut Ifop. La vague d’enquête du jour est cumulée avec les vagues des deux jours précédents.

Sondage réalisé du 10 au 14 mars auprès d'un échantillon de 1.507 personnes représentatif de la population résidant en France métropolitaine âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur, selon le score visé, de 1,4 à 3,1 points.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.