Prise d'otages à Trèbes - Macron: le gendarme "tombé en héros" mérite "l'admiration de la nation tout entière"

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage au gendarme Arnaud Beltrame, décédé samedi matin, en déclarant que l'officier était "tombé en héros" lors des attaques dans le sud de la France et méritait "respect et admiration de la nation tout entière".

Le lieutenant-colonel Beltrame, 45 ans, s'était proposé comme otage auprès du djihadiste auteur des attaques de Trèbes et de Carcassonne. Il a fait "preuve d'un courage et d'une abnégation exceptionnels", a ajouté M. Macron dans un communiqué. "Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est mort au service de la nation, à laquelle il avait déjà tant apporté. En donnant sa vie pour mettre un terme à l'équipée meurtrière d'un terroriste djihadiste, il est tombé en héros", a-t-il conclu. Son décès a porté à quatre morts et 15 blessés le bilan des trois attaques commises successivement par Radouane Lakdim, un homme de 25 ans né au Maroc, et revendiquées par le groupe Etat islamique. (Belga)