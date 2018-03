Prise d'otages à Trèbes - Un Portugais parmi les trois personnes tuées dans les attaques

(Belga) Le gouvernement portugais a indiqué vendredi soir qu'un citoyen portugais figurait parmi les trois personnes tuées dans des attaques survenues dans le sud de la France et revendiquées par le groupe Etat islamique (EI).

"La mort d'un citoyen portugais est confirmée. Elle a été confirmée par les autorités françaises à nos services consulaires", a déclaré le porte-parole du secrétariat d'Etat pour les Portugais de l'étranger Miguel Silva. Il a ajouté qu'il n'était pas en mesure de fournir davantage d'informations concernant ce ressortissant portugais. Le président de la République portugaise Marcelo Rebelo de Sousa a exprimé sur le site de la présidence sa "solidarité et ses condoléances" à la famille et aux amis de la victime décédée. Trois personnes ont été tuées et plusieurs blessées vendredi dans le sud-ouest de la France au cours d'une série d'attaques "terroristes" revendiquées par le groupe Etat islamique (EI) et perpétrées par un assaillant abattu au terme d'une prise d'otages.