Prise d'otages dans un supermarché en France: Arnaud Beltrame, le gendarme héroïque, est décédé

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui s'était proposé comme otage auprès du jihadiste auteur des attaques dans l'Aude, est mort des suites de ses blessures, a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

"Jamais la France n'oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice", a écrit le ministre sur Twitter à propos de ce gendarme de 45 ans qui s'était proposé comme otage à la place des personnes retenues par Redouane Lakdim, auteur des attaques dont le bilan s'élève désormais à quatre morts.



"Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés. Mort pour la patrie", a ajouté le ministre de l'Intérieur. "Le coeur lourd, j'adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la gendarmerie de l'Aude."



Le président Emmanuel Macron avait particulièrement salué vendredi le "courage" de l'"officier supérieur de la gendarmerie, qui s'est porté volontaire pour se substituer aux autres otages et qui a été très grièvement blessé" par l'auteur des attaques Redouane Lakdim.



Ce gendarme "a sauvé des vies et fait honneur à son arme et notre pays. Il lutte actuellement contre la mort et toutes nos pensées vont à lui et à sa famille", avait ajouté M. Macron.



Redouane Lakdim, un Français d'origine marocaine de 25 ans fiché pour radicalisation islamiste, a mené plusieurs attaques vendredi à Carcassonne et à Trèbes (Aude), qui ont fait quatre morts. Il a été abattu par les forces de l'ordre. Le groupe jihadiste Etat islamique a revendiqué ses attaques.