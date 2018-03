Prise d'otages dans un supermarché en France: un gendarme héroïque a échangé sa place contre celle d'un otage

Lors de la prise d'otage au supermarché Super U de Trèbes ce vendredi, un gendarme a eu un courage extraordinaire. Alors que Redouane Lakrim, 26 ans, venait d'entrer dans le magasin en criant Allah Akbhar et venait d'abattre un client et un employé, le gendarme s'est proposé comme otage à la place d'une cliente. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Cololomb, a salué son héroïsme lors d'une conférence de presse.



En plus de prendre la place d'une otage, le lieutenant-colonel est entré avec son téléphone alors qu'il était en communication avec le GIGN et l'a laissé ouvert sur la table à proximité du preneur d'otages. "Nous avons pu entendre ce qu'il s'est passé et c'est lorsqu'on a pu entendre les coups de feu que le GIGN est intervenu", a précisé le ministre.



Lors de l'assaut donné par le GIGN en début d'après-midi, le gendarme retenu en otage a été gravement blessé par balle par Redouane Lakdim. Heureusement, son pronostic vital ne serait pas engagé.



On ne connaît pas encore l'identité du "héros".