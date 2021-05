Dernière ligne droite dans le procès de Nordahl Lelandais: que risque l'ex-militaire pour le meurtre d'Arthur Noyer?

Le procès de Nordahl Lelandais se poursuit au palais de justice de Chambéry. Le verdict pourrait être prononcé ce 11 mai.

En surface, Nordahl Lelandais pourrait ressembler à tout le monde, mais sa personnalité cache un homme fragile en recherche de contrôle pour éviter l'effondrement psychologique. Devant la cour d’assises de la Savoie, plusieurs experts ont tenté, lundi, de percer le mystère de l’accusé du meurtre d’Arthur Noyer.

Pendant huit heures, quatre experts ont exposé leur compréhension de l'esprit de l’accusé de 38 ans, enjeu important au sixième jour de son procès pour le meurtre du militaire en avril 2017. Tous sont tombés d'accord sur un point: Nordahl Lelandais a "une personnalité extrêmement fragile", a résumé le Docteur Patrick Blachère, psychiatre qui a rencontré Nordahl Lelandais deux fois en 2018. Selon lui, l'accusé est "intelligent", mais avec un "trouble grave de la personnalité: asocial, 'borderline' et narcissique" et "une personnalité abandonnique", craignant d'être délaissé.

Asocial, borderline et narcissique

Depuis plus de trois ans et demi, l'ancien maître chien savoyard et sa personnalité trouble sont associés à la disparition de cette fillette de 8 ans à l'été 2017, qui avait largement ému au delà des Alpes.

Mais si l'ombre de Maëlys plane sur ce premier procès, c'est bien la mort du caporal Noyer, lors d'une nuit de pleine lune en avril 2017, qui est examinée depuis une semaine à Chambéry sous les yeux d'un public restreint et de nombreux journalistes accrédités. Le procès Maëlys, lui, aura probablement lieu en 2022 à Grenoble.

Que risque-t-il?

Le verdict pourrait être donné ce 11 mai à l'issue des plaidoiries. Or, si celles-ci se terminent trop tard, il ne sera prononcé que demain, mercredi 12 mai.

Nordahl Lelandais risque 30 ans de réclusion criminelle car il est poursuivi pour homicide volontaire. Mais l'ancien militaire conteste l'homicide volontaire. Depuis le début du procès, il répète une même version. Selon lui, une bagarre a éclaté avec Arthur Noyer et après un coup, ce dernier aurait fait une chute fatale. "Je n'ai jamais voulu lui donner la mort", répète-t-il, depuis son box des accusés.

A-t-il donné des coups violents sans avoir voulu tuer, comme il l'a reconnu ? Si les jurés adhèrent à ses explications d’un décès à la suite de "violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner", on parle d'homicide involontaire. Dans ce cas, il risque 15 ans de prison, comme le rappelle France Bleu.