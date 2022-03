Procès des attentats de Paris: après de vives tensions au tribunal, l'interrogatoire de Salah Abdeslam a pu reprendre

L'interrogatoire du principal accusé au procès du 13-Novembre, Salah Abdeslam, a recommencé mercredi après les vives tensions de la veille qui avaient conduit le président de la cour d'assises spéciale de Paris à interrompre les débats.

A la reprise des débats, l'une des avocates de Salah Abdeslam, Me Olivia Ronen, a demandé à la cour de "donner acte" des incidents qui avaient perturbé l'audience de mardi.

La défense de Salah Abdeslam reprochait notamment à une des assesseures d'avoir dit à l'accusé que "les parties civiles attendaient d'autres réponses" de sa part. Or, a fait remarquer Me Ronen, "la cour a un devoir de neutralité vis-à-vis de toutes les parties".

L'avocate déplorait aussi que des applaudissements entendus dans le public n'aient pas été dénoncés par le président. "Si des réactions peuvent exister dans le public, si elles peuvent être naturelles, il nous importe tous qu'elle soient modérées par la police de l'audience", a dit Me Ronen.



Elle a reproché également au président d'avoir demandé à son confrère Martin Vettes, autre avocat de Salah Abdeslam, de "changer de métier" et d'avoir "empêché" la défense de prendre la parole "à plusieurs reprises". Tous les avocats de la défense se sont joints à cette demande.



Après plus d'une heure de délibéré, la cour a rejeté la demande de Me Ronen en estimant qu'il n'y avait pas eu d'atteinte aux droits de la défense.



"Nous allons donc continuer les débats et les reprendre là où nous les avions arrêtés", a dit le président Jean-Louis Périès avant de laisser la parole à Salah Abdeslam.