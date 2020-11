Producteur de musique tabassé à Paris: une deuxième vidéo met en cause les policiers

Le site Loopsider révèle de nouvelles images du passage à tabac du producteur de musique parisien, Michel Zecler, et ses jeunes musiciens. La vidéo a été filmée par un voisin à sa fenêtre. A l'heure actuelle, quatre policiers ont été suspendus et placés en garde à vue.

Un peu plus de 24h après avoir révélé les images du violent passage à tabac d'un producteur de musique, Michel Zecler, le site Loopsider publie une nouvelle vidéo ce vendredi 27 novembre. Cette fois-ci, la séquence a été filmée par un voisin depuis son balcon.

Dans cette nouvelle vidéo, on voit Michel Zecler, tenu par plusieurs policiers, sorti du bâtiment pour rejoindre la rue, où attendent une dizaine d'autres fonctionnaires de police. Une voiture des forces de l'ordre est garée juste devant son studio de musique.

Le producteur est mis au sol par plusieurs agents de police. Un des policiers en civil, présent durant le passage à tabac qui vient de se produire dans les locaux, frappe de nouveau la victime à plusieurs reprises, alors qu'elle est immobilisée par plusieurs agents, affirme Loopsider. Les hurlements de Michel Zecler retentissent sous les nombreux coups qu'il reçoit de la part des policiers.

Les neufs jeunes artistes présents sont ensuite escortés par des policiers vers la rue, où l'un d'eux est violemment pris à parti. Dans la vidéo, on voit et on entend qu'il ne cesse de répéter qu'il n'a rien fait: "Monsieur, pourquoi vous me frappez, je n'ai rien fait!", répète le jeune artiste plusieurs fois.



"Il [Michel Z.] est à genoux et [le policier] lui met à peu près sept coups de poing sur le visage, direct. Et après, il [le policier] s'est relevé. Et lui, il avait mal, le flic. Il a tellement tapé fort qu'il avait mal à la main. Et après, lui, il se plaignait qu'il avait mal à la main. Mais il a dû comprendre à un moment donné qu'il avait fait trop de conneries parce qu'il s'est mis lui-même sa capuche sur la tête", raconte l'auteur des images à Loopsider.

Les quatre policiers mis en cause dans ce passage à tabac ont été suspendus. Ils se sont présentés en début d'après-midi dans les locaux de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) où ils étaient entendus pour "violences à caractère racistes" et ont ensuite été placés en garde à vue.