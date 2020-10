Professeur décapité en France: la victime, Samuel Paty, avait 47 ans et était père de famille

Un professeur d'histoire a été tué hier dans la rue, en région parisienne. L'enseignant avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Plusieurs autres personnes ont été interpellées.

Un professeur d'histoire-géographie, qui avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, a été décapité près d'un collège vendredi à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines en France) dans "un attentat terroriste islamiste caractérisé", pour Emmanuel Macron, trois semaines après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Le parquet national antiterroriste a annoncé à l'AFP s'être aussitôt saisi de l'enquête, ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

"C'est tellement violent qu'on y croit toujours pas"

Le professeur Samuel Paty, un quadragénaire père de famille connu pour son investissement auprès de ses élèves, était "très apprécié", a assuré Armelle, dont le fils de 13 ans fréquente le collège. "C'est tellement violent qu'on y croit toujours pas, même ce matin", a dit à l'AFP Monique Coquet, 76 ans, qui habite en face du collège.

Des photos de Samuel Paty accompagnées d'hommages circulent grandement sur les réseaux sociaux depuis vendredi soir.

Samuel Paty était "à fond dans son métier" selon ceux qui l'ont côtoyé. "Quand j'ai vu 'prof - Bois d'Aulne - décapitation', j'ai fait le lien direct: 'c'est Monsieur Paty' ", assure Martial, 16 ans, accouru vendredi soir devant le collège du Bois d'Aulne avec des amis dès qu'il a appris la nouvelle, en sortant de son entraînement de football. Ce lycéen se souvient très bien de son professeur d'histoire-géographie de 4e dans cet établissement scolaire réputé calme, posé au coeur d'un quartier pavillonnaire qui l'est tout autant dans cette ville de 35.000 habitants du nord-ouest parisien.



"En début d'année il s'est présenté. Il a dit qu'il était à Créteil" dans un autre collège "et qu'il est venu parce que sa femme s'est fait muter pour son travail", se remémore le jeune homme.



Samuel Paty, cheveux bruns coupés courts, était "petit", portait des lunettes, "avait toujours une chemise", se rappelle Nathan, 16 ans, un autre ancien du Bois d'Aulne. "Il voulait vraiment nous apprendre des choses. De temps en temps, on faisait des débats, on parlait".

"Ca a pris plus d'ampleur"



"C'était toutes les années qu'il faisait cela", souligne Virginie, 15 ans, qui a connu l'enseignant. "C'était au programme pour l'EMC (enseignement moral et civique, ndlr), c'était pour parler de la liberté par rapport à l'attentat de Charlie Hebdo, il montrait ces images, les caricatures", affirme la jeune fille, précisant que cette année, "ça a pris plus d'ampleur".



Un sujet "sensible", se souvient de son côté Martial, qui a assisté au même cours il y a trois ans.



Mais ce que n'avait certainement pas prévu le prof cette fois-ci, ce fut le message lancé sur les réseaux sociaux par le père d'élève. Dans une vidéo, il qualifie l'enseignant de "voyou" qui "ne doit plus rester dans l'Education nationale" et invite d'autres parents d'élèves à se mobiliser.



Depuis cette "histoire", M. Paty "n'était pas dans son assiette", avait observé Myriam, une collégienne de 13 ans, en mimant son attitude renfrognée quand il déambulait dans les couloirs.



"J'entendais des élèves parler +ah il est raciste+", dit-elle. D'autres qualificatifs circulaient sur son compte comme "islamophobe", glisse-t-elle à demi-mot.



"Il n'a pas fait ça pour créer des polémiques ou pour manquer de respect aux petits ou pour faire de la discrimination", affirme Nordine Chaouadi.

Rappel des faits

Les faits se sont déroulés vers 17H00, selon une source policière. Des effectifs de la brigade anticriminalité (BAC) de la ville ont été appelés pour un individu suspect rôdant près du collège du Bois d'Aulne, selon cette source. Sur place, ils ont découvert la victime et, 200 mètres plus loin à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise), ont tenté d'interpeller un homme armé d'un couteau qui les menaçait et ont fait feu sur lui.

Les enquêteurs cherchent également à savoir si l'agresseur est l'auteur d'un message posté sur Twitter par un compte désormais fermé et qui montre une photo de la tête de la victime. Sous cette photo, un message menace Emmanuel Macron, "le dirigeant des infidèles", et son auteur assure vouloir venger celui "qui a osé rabaisser Muhammad".