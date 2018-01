Projet d'attentat déjoué en France: un homme de 33 ans, qui avait prêté allégeance au groupe Etat islamique, écroué

Un homme de 33 ans, soupçonné de préparer un attentat et qui avait prêté allégeance au groupe Etat islamique dans une vidéo, a été inculpé samedi à Paris et écroué, a appris l'AFP de sources proches de l'enquête et judiciaire.



Inconnu des services, l'homme avait été interpellé mardi dans la région de Nîmes (sud) par la Direction général de la sécurité intérieure. Des produits pouvant servir à confectionner des explosifs ont été retrouvés, mais aucune cible précise n'a été identifiée, selon ces sources.