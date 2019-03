Proximus League - La police examine les images des caméras après un incident pendant un match

(Belga) La police examine les images des caméras pour tenter d'identifier les supporters qui ont lancé samedi des fumigènes et des feux de Bengale sur le terrain et dans les tribunes pendant la finale du championnat 1B entre KV Mechelen et Beerschot-Wilrijk. Le match avait dû être interrompu pendant une dizaine de minutes peu après le coup d'envoi.

Environ 16.200 personnes s'étaient rassemblées dans le stade de Malines pour cette rencontre décisive, dont une majorité de supporters de l'équipe locale, mais aussi un millier de fans de l'équipe adverse. A part ces incidents en début de match, la partie s'est déroulée dans le calme. La police de Malines a interpellé huit supporters en état d'ivresse pour troubles à l'ordre public. (Belga)