PS, Ecolo-Groen et sp.a ouvrent la majorité à Défi à la Ville de Bruxelles

PS, Ecolo-Groen et le sp.a (via Change.Brussels) ont décidé samedi d'élargir la future majorité à la Ville de Bruxelles à Défi, a indiqué à Belga le chef de file amarante dans la commune, Fabian Maingain.

"Le PS et Ecolo m'ont contacté ces dernières heures pour nous proposer de venir négocier. Nous nous réjouissons de ce geste. Nous allons pouvoir mettre en avant nos projets en matière de gouvernance, de qualité de vie ou encore de participation citoyenne." La majorité se voit ainsi renforcée de trois sièges, pour un total de 30 sur 49 (17 PS, 9 Ecolo-Groen, 3 Défi et 1 Change.Brussels). Selon Bart Dhont (Groen), cette ouverture à Défi est une conséquence de la volonté de constituer une nouvelle majorité. "Nous voulons mettre en œuvre de nombreuses réformes. C'est pourquoi nous avons tendu la main à Défi pour qu'il rejoigne la majorité, ce qui nous confortera dans les nombreuses réformes que nous souhaitons réaliser dans des domaines tels que la mobilité", explique M. Dhont. L'accord de majorité sera négocié dans les prochains jours. Ecolo-Groen a par ailleurs annoncé l'identité de ses quatre échevins: Benoît Hellings, Bart Dhondt, Zoubida Jellab et Arnaud Pinxteren. Le PS nommera le bourgmestre, le président du CPAS et quatre autres échevins. Change.Brussels et DéFI recevront chacun un poste d'échevin. Pour Change.Brussels, ce sera Ans Persoons et pour DéFI, probablement Fabian Maingain.