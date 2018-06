PS et N-VA à la même table de discussion? Il faut s'attendre à l'inattendu

(Belga) Le président de la Chambre, Siegfried Bracke, n'exclut pas de voir le PS et la N-VA face à face à une table de négociation à l'issue des prochaines élections. Mais, fidèle au credo de son parti, il précise qu'il s'agira d'y parler de confédéralisme.

Un sondage Ipsos sur les intentions de vote lors des prochaines élections législatives laisse à penser que la coalition suédoise n'aura plus de majorité, même avec l'appoint du cdH. Toute autre formule semble également très compliquée, à moins de faire revenir le PS et la N-VA à la même table. "Il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Imaginons que ces chiffres soient les vrais chiffres. Il faudra quand même faire quelque chose. A ce moment, il faudra revenir à la table pour voir ce qu'on peut faire", a expliqué M. Bracke sur le plateau Les nationalistes flamands disent et répètent depuis longtemps qu'ils n'entendent pas discuter avec les socialistes, si ce n'est pour faire advenir un modèle confédéral. "On ne va pas faire exploser le pays et ce sera peut-être le moment d'avoir un débat sur le confédéralisme", a ajouté le président de la Chambre qui a précisé la méthode qu'il préconisait: tout scinder avant que Flamands et francophones s'accordent sur ce qu'ils veulent encore faire ensemble. Le président du PS ne souhaite pas s'exprimer sur ce genre de scénario. "On parle d'élections qui auront lieu dans un an. D'ici là, le monde aura changé à maintes reprises", a déclaré Elio Di Rupo, sur le plateau de "L'invité". Ces propos sont tenus à l'issue d'une semaine marquée une nouvelle fois par des propos de l'une des figures de proue de la N-VA, Theo Francken, sur l'immigration. Aux yeux du chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, M. Francken "est d'extrême droite", et il lui apparaît impossible de constituer un gouvernement avec une telle personne. Le président des socialistes se garde de son côté de qualifier la N-VA de parti d'extrême droite. Il parle de "droite extrême". "La N-VA a pour obsession de prendre des électeurs à l'extrême droite. C'est l'obsession de De Wever depuis longtemps", a affirmé M. Di Rupo. (Belga)