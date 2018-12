Publifin - Conseil communal de Verviers: vif débat entre Muriel Targnion et Ecolo à propos d'Enodia

(Belga) A peine installée comme nouvelle bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion (PS) a été nommée le 4 décembre dernier présidente du conseil d'Administration d'Enodia (Ex-Publifin). Ecolo Verviers n'a pas hésité à interpeller, lundi soir lors du conseil communal, la bourgmestre sur ce choix, lui demandant également d'abandonner ce mandat si la situation verviétoise le nécessitait.

"Vous aviez annoncé que si vous étiez élue, vous ne vous représenteriez pas aux élections régionales et que vous vous consacreriez à votre mandat de bourgmestre, ce qui était un message positif à l'attention du citoyen en faveur de la bonne gouvernance. Or vous avez décidé de vous lancer dans la gestion de cette tumultueuse intercommunale", s'étonnent les Verts qui craignent que Verviers passe désormais en second plan. La bourgmestre a tenu à rassurer les conseillers communaux en soulignant que cette tâche "ne demandait pas beaucoup de travail mais qu'elle s'avérait uniquement difficile en raison du fait qu'Ecolo adore insinuer le doute et la confusion de par ses interventions." Muriel Targnion, qui s'est portée candidate à ce mandat gratuit, a insisté sur le fait qu'il s'agissait bel et bien d'un mandat communal et qu'elle était présente au sein du CA depuis 18 mois, ce qui lui permettait de désormais maîtriser les rouages de l'intercommunale, lui permettant ainsi t'entrer directement en fonction. "Enodia me passionne et je n'ai pas peur des défis. Je m'engage pour le service public et ses 3.000 travailleurs", a-t-elle concluant éludant la question d'une future éventuelle démission.