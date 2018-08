Quarante agents fédéraux pour traquer chaque jour les "transmigrants"

(Belga) Chaque jour en Belgique, une action au moins est menée contre les "transmigrants" (les migrants qui transitent par la Belgique), voire plus parfois. "Quarante agents fédéraux participent quotidiennement à ces actions, aux côtés de dizaines de policiers locaux", a indiqué le cabinet du ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) à plusieurs journaux flamands.

Les tâches routinières de la police, comme les contrôles routiers ou ceux liés à l'alcool au volant, ont toujours bien lieu. "Mais, cet été, la quasi-totalité de la réserve de la police fédérale sera chargée de la lutte contre le trafic d'êtres humains et l'arrêt des 'transmigrants'", a expliqué Olivier Van Raemdonck, porte-parole du ministre. Chaque jour, vingt agents fédéraux seront libérés pour leurs propres actions et vingt autres en soutien à la police locale. Les corps de police locale mettront à leur tour des dizaines d'agents supplémentaires pour les contrôles. A cela s'ajoutent des patrouilles quotidiennes de la police des chemins de fer, portuaire et de la route. Contrairement à d'autres années, les actions ne sont pas uniquement destinées à la Flandre occidentale, point de chute avant le Royaume-Uni, mais sont effectuées dans tout le pays. (Belga)