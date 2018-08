Quelque 1.200 squelettes découverts lors de fouilles à Ypres

(Belga) Dans le centre d'Ypres (Flandre occidentale), 1.200 squelettes datant du Moyen-Âge ont été découverts lors de fouilles archéologiques, a-t-on appris vendredi. Ce chiffre a plus que doublé en deux mois.

Ces fouilles permettent de découvrir l'étendue de la ville d'Ypres au 13e siècle. La paroisse de Saint-Nicolas, toute proche du centre actuel, a été presque entièrement mise au jour. Le quartier était bien plus important qu'estimé jusqu'à présent et les trouvailles défient l'imagination des archéologues. Elles dévoilent non seulement les fondations de l'abbaye Sint-Jan-Ten-Berge mais aussi de vieilles maisons et un cimetière unique. Ces deux derniers mois, le travail s'est concentré sur deux des quatre zones de fouille. Désormais, 1.200 squelettes ont été découverts alors que le compte n'était encore qu'à 500 voici deux mois. La première zone contenait essentiellement des restes de l'abbaye; la deuxième, des maisons et un fossé. Des résidences ont été dévoilées le long d'une route pavée, ce qui donne une idée de la vie quotidienne au Moyen-Âge. Des insignes de pèlerins et même des pots en un seul morceau font également partie des trouvailles. Les fouilles se poursuivent jusque début septembre. Le 18 août, une visite publique est organisée. (Belga)