Quelque 200 personnes manifestent à Bruxelles contre les violences policières

(Belga) Environ 200 personnes ont manifesté jeudi soir place Anneessens à Bruxelles contre les violences policières et un appel à témoigner. Les manifestants se sont mis en marche en direction de la gare de l'Ouest, située à Molenbeek-Saint-Jean.

La campagne 'Stop Repression' en est à sa 7ème année. Elle est soutenue par les Jeunes Organisés et Combatifs (JOC), le Comité des Parents contre les Violences Policières à Molenbeek ou encore La voix des sans papiers de Verviers et vise à dénoncer "la violence policière, la répression et le racisme imposés par l'État." "Si le ministre Jan Jambon dit qu'il va nettoyer Molenbeek, si le secrétaire d'Etat Theo Francken dit qu'il va nettoyer le parc Maximilien, si nos droits fondamentaux sont réduits et si des lois visent des groupes vulnérables spécifiques, cela veut dire, selon nous, que nous vivons dans un état d'urgence permanent", estiment les manifestants. Ils disent craindre que la démocratie ne soit menacée par les violations des droits. (Belga)