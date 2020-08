Quelque 8.000 tonnes de débris déblayés à Beyrouth en quatre jours

(Belga) Les militaires français et libanais ont déblayé sur le site de l'énorme explosion au port de Beyrouth une quantité d'acier et de ciment équivalente au poids de la tour Eiffel, soit 8.000 tonnes, a déclaré un officier français mercredi.

Les efforts se sont récemment concentrés sur le déblaiement des parties du port les plus touchées par l'explosion massive qui a ravagé des quartiers entiers de Beyrouth le 4 août, tuant plus de 180 personnes. "Il nous a fallu quatre jours pour déblayer 8.000 tonnes de ciment et d'acier", a déclaré le lieutenant Paulin, un officier français coordonnant les opérations de déblaiement au port. "8.000 tonnes, c'est l'équivalent du poids de la tour Eiffel", a-t-il ajouté. Le Tonnerre, un énorme porte-hélicoptères de l'armée française, était arrivé à Beyrouth dix jours après l'explosion, avec à son bord des tonnes d'aides humanitaire, ainsi que des dizaines d'engins spécialisés pour le déblaiement. La déflagration, l'une des plus grosses de l'histoire récente, a anéanti des secteurs entiers du port, laissé un cratère de 43 mètres de profondeur désormais recouvert par la mer, et a fait plus de 6.500 blessés à des kilomètres à la ronde. Le colonel Youssef Haïdar, de l'armée libanaise, a affirmé que le port, par lequel passaient environ 90% des importations du Liban, opérait désormais à la moitié de sa capacité. Trois semaines après l'explosion, dont les autorités libanaises sont rendues responsables par la population en raison de leur négligence, le port demeure un amas de voitures détruites, de conteneurs éventrés et d'entrepôts qui se sont effondrés. Le drame a été provoqué selon les autorités par la présence d'une énorme quantité de nitrate d'ammonium stockée dans un entrepôt du port. (Belga)