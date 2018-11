Quelques perturbations attendues à Bruxelles pour la venue d'Emmanuel Macron

(Belga) Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte effectueront lundi et mardi une visite d'Etat en Belgique. A cette occasion, la place des Palais à Bruxelles sera soustraite à la circulation lundi entre 07h00 et 13h00, avertit la police locale sur les réseaux sociaux.

Des interruptions de trafic sont aussi prévues dans la rue de la Loi, sur le tronçon entre la petite ceinture et la rue Royale, de 11h00 à 11h30, dans la rue Royale de 11h00 à 11h30, dans la rue de la Régence vers 12h00 et 13h00 et sur la petite ceinture, en surface entre Botanique et Yser vers 14h30 et 17h00. Mardi, la petite ceinture connaîtra encore des perturbations en surface entre Botanique et Yser aux alentours de 08h30. Par ailleurs, il sera interdit de stationner dans le secteur de la place des Palais dès lundi matin. (Belga)