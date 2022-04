Réactions mitigées au lendemain du premier tour des élections françaises: "J’ai envie de pleurer"

Le deuxième tour des élections présidentielles françaises opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Le président sortant récolte 27,85% des voix, la candidate d’extrême-droite, elle, obtient 23,15%. Comment les Français se sont réveillés ce lundi, au lendemain de ce premier tour ? Notre envoyée spéciale Laura Van Lerberghe a récolté quelques réactions sur place.

Au lendemain de ce premier tour des élections présidentielles, les Français se réveillent et réagissent au duel qui opposera le président sortant Emmanuel Macron à la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen le 24 avril prochain. Selon l’endroit où l’on se trouve, les avis des habitants diffèrent. Notre envoyée spéciale Laura Van Lerberghe a récolté quelques réactions dans la capitale française. Sur la place de la République dans le 11e arrondissement de Paris, à quelques mètres seulement du QG de Jean-Luc Mélenchon, pas mal d’électeurs avaient voté pour l’ex-candidat de la France Insoumise ce dimanche. Le réveil est donc un peu douloureux aujourd’hui. Ils sont déçus et inquiets pour l’avenir de la France puisqu’il n’y a aucun candidat de gauche qui n’est représenté pour le second tour.

A l’image du quotidien Libération, journal français connu pour sa tendance politique de gauche, qui a titré ce lundi "Cette fois, ça craint vraiment !" Il parle d’une triste répétition, puisqu’il s’agit exactement du même scénario qu’en 2017. Mais ce résultat n’est pas non plus une surprise puisque c’est ce qu’annonçaient les récents sondages de cette semaine.

C’est d’ailleurs, de son côté, ce sur quoi le Parisien a mis l’accent pour sa Une : "Match retour, avantage Macron", titre le journal. Le Figaro, quant à lui, parle plutôt de "Macron-Le Pen : nouveau duel". Ces journaux disent que le président sortant peut envisager l’avenir avec sérénité, bien qu'il y ait encore beaucoup de défis. Et ça, les lecteurs en sont bien conscients.

Sur place, les réactions sont donc mitigées ce lundi, au lendemain du premier scrutin. "Oui, je suis un peu déçu. Je suis vraiment désolé que ce sont encore les deux mêmes qui soient là comme 5 ans plus tôt", confie un électeur. "Si j'ai bien compris, il y a une montée de l'extrême-droite, comme dans le monde entier. J’ai envie de pleurer", glisse une autre. "Je suis très en colère, dit une jeune électrice. Je suis très déçue aussi parce que mon petit Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu."

D’autres électeurs se disent plutôt satisfaits de l’issue de ce premier tour : "Que Marine Le Pen soit au deuxième tour, c'est très bien. Ça fait des années que j'attends ça et j'encourage les Français à aller jusqu'au bout le 24 avril", clame un Français. "Je ne vais pas vous mentir, j'aime beaucoup monsieur Macron. Je fais partie des 50% des Français qui apprécient monsieur Macron. Et par conséquent, ça me satisfait plutôt", avoue un autre. "Soulagée, conclut une dernière personne interrogée. On espère que monsieur Macron pourra continuer ce qu'il a commencé."