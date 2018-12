Recréer en 3D les sites détruits par l'EI pour pouvoir les reconstruire... le défi SPECTACULAIRE d'une entreprise française (vidéo)

Une jeune entreprise française a reconstitué en 3D les sites détruits par le groupe terroriste Etat Islamique. Les vidéos sont exposées jusqu'en février 2019 à Paris.

Une société a décidé de faire renaître en 3D les sites complètement détruits par l'Etat Islamique. Pour y parvenir, des centaines de milliers de photos ont été prises sur le terrain, comme par exemple sur les ruines de Palmyre en Syrie. Toutes les données ont été analysées par une entreprise française pour récréer les lieux de manière extrêmement réaliste. "Ce modèle 3D qu'on est en train de générer va servir à faire le plan général de la ville, le cadastre de la ville et à faire toute l'analyse urbaine qui va permettre aux architectes de décider comment on va reconstruire la ville, quel monument on va pouvoir garder, on va pouvoir restaurer", explique Yves Ubelmann, président d'Iconem.



La technologie numérique est ainsi mise au service du patrimoine en péril. Les vues en 3D sont spectaculaires. Les images sont au coeur d'une exposition à l'institut du monde arabe à Paris jusqu'en février.