Reddition au Portugal du conjoint recherché d'une femme poignardée à mort à Toulouse

(Belga) Le conjoint recherché d'une femme tuée à coups de couteau ce week-end à Toulouse s'est rendu à la police portugaise à laquelle il a déclaré être l'auteur du meurtre, a indiqué lundi le parquet de Toulouse.

Père de la fillette du couple, l'homme, âgé de 30 ans, devait être présenté dans la soirée à un magistrat portugais pour exécution du mandat d'arrêt émis par le parquet. La justice attend désormais son rapatriement, qui peut prendre de quinze jours à un mois au vu des procédures, a ajouté le parquet. Suspect principal depuis la découverte du meurtre, l'homme est né au Portugal selon le parquet, qui ne disposait toutefois pas de plus de détails sur sa nationalité. Il s'est rendu dimanche à un commissariat de Lisbonne et "a indiqué avoir tué sa femme en France", selon cette même source. La jeune femme avait été tuée de plusieurs coups de couteau à Toulouse au domicile du couple dans le quartier populaire de Bellefontaine. Les pompiers ont découvert son corps dimanche matin, alertés par la famille de la victime. Selon La Dépêche du Midi, la fillette du couple, âgée de six ans, a été trouvée dormant dans une pièce à côté. L'enfant a été prise en charge par les services publics, qui évaluent si elle peut être confiée à sa famille maternelle, selon le parquet. Cent trente femmes sont mortes en 2017 en France sous les coups de leur compagnon, ex-conjoint ou petit ami, contre 123 en 2016, un fléau que le gouvernement a promis de combattre en lançant notamment un portail internet dévolu au recueil des signalements. En comptabilisant uniquement les femmes tuées au sein de "couples officiels", le chiffre des féminicides est stable, à 109 victimes, mais il est en hausse si l'on y ajoute les 21 femmes tuées par un petit ami, un amant ou une relation épisodique, selon le ministère de l'Intérieur. (Belga)