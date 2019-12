Réforme des retraites en France - Appel à des actions locales le 12 décembre et journée nationale le 17

(Belga) Les opposants à la réforme des retraites se sont moins mobilisés mardi en France, après la démonstration de force du 5 décembre, même si la grève est restée importante dans les transports, à la veille d'annonces cruciales du gouvernement. Quelque 339.000 personnes ont manifesté dans toute la France, dont 31.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, qui avait dénombré 806.000 manifestants le 5 décembre, dont 65.000 dans la capitale.

L'intersyndicale composée de FO-CGT-FSU-Solidaires et de quatre organisations de jeunesse, opposée à la réforme des retraites, a appelé mardi à des actions locales le 12 décembre et à une nouvelle journée de mobilisation nationale le 17, a-t-elle annoncé à la presse après près de trois heures de réunion. "Les organisations appellent à organiser des actions de grève et de manifestations localement le 12 décembre, puis le week-end et de faire du 17 décembre une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle massive de grève et de manifestation", a déclaré Frédéric Souillot (FO), lisant le communiqué de l'intersyndicale. "Déjà des actions locales le 12 décembre et pendant le weekend. Puis le 17 il faudra une plus grosse journée de mobilisation que précédemment, avec notamment un grand rassemblement à Paris", a déclaré Catherine Perret de la CGT à l'issue de la réunion. "Des grèves irréductibles tous les jours jusqu'au 17, et le 17 ce doit être l'irruption", a renchéri Eric Beynel (Solidaires). Selon un participant, la réunion a été un peu longue et crispée car la CGT a annoncé sans attendre la fin, par communiqué, deux journées de mobilisation les 12 et 17. "La CGT a été impatiente et s'est excusée", a indiqué Catherine Perret. "L'intersyndicale est plus unie que jamais", a assuré Frédéric Souillot (FO). (Belga)