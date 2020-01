Réforme des retraites en France - Après 45 jours de grève, large reprise du travail en vue dans le métro parisien

(Belga) Une nette amélioration du trafic se profile lundi dans le métro parisien où une suspension de la grève contre la réforme des retraites a été votée par une majorité d'assemblées générales, a annoncé le syndicat Unsa samedi au 45e jour du mouvement, marqué par de nouvelles actions.

Il s'agit pour les grévistes de "reprendre des forces" avant la prochaine mobilisation prévue vendredi 24 janvier, jour de la présentation du projet de loi retraites en Conseil des ministres, a précisé Laurent Djebali, représentant des conducteurs de métro et RER à l'Unsa RATP, 1er syndicat de la régie. Une majorité d'assemblées générales de conducteurs de métro et RER en ont décidé ainsi vendredi, selon ce responsable syndical. Le trafic devrait donc reprendre normalement lundi sur au moins 12 lignes de métro, ainsi que sur le RER A. Les lignes du métro 5 et 13, ainsi que le RER B, pourraient rester perturbés. Pour beaucoup de grévistes, cette décision a été prise "pour des raisons pécuniaires": "On peut comprendre que certains collègues aient besoin de se renflouer", a précisé à l'AFP M. Djebali. Pour autant, "dès que les collègues sont prêts, on repart en illimité, en espérant une convergence des luttes". "Il est hors de question qu'on appelle à cesser la grève illimitée, bien au contraire", a-t-il insisté. En attendant, la RATP a annoncé que le trafic serait "en très nette amélioration" dès dimanche: 8 lignes sur 16 fonctionneront normalement, et les autres seront encore perturbées. Pour les RER A et B, il faudra compter avec deux trains sur trois. La SNCF, de son côté, prévoit pour dimanche un trafic "normal" des Ouigo et des TGV de l'axe Nord, "quasi normal" pour ceux des axes Est et Atlantique, et 9 trains sur 10 sur l'axe Sud-Est. Il est prévu 3 TGV province-province sur 4.