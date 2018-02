Réformes université et bac: une dizaine de lycées perturbés à Paris

Une dizaine de lycées parisiens ont vu leurs entrées perturbées mardi matin, jour d'un appel à la mobilisation de plusieurs syndicats qui demandent le retrait des réformes du bac et de l'accès à l'université, selon le rectorat de Paris.

Des petits groupes étaient rassemblés devant une dizaine d'établissements pour perturber les entrées, a précisé le rectorat. Des barrages filtrants étaient installés aux entrées de cinq lycées. Les cours sont assurés normalement dans tous les lycées de l'académie de Paris, a-t-on ajouté.

A Paris, une manifestation partira dès 14H00 du Luxembourg en direction du ministère de l'Education. D'autres actions sont prévues dans plusieurs villes de France, comme Toulouse ou Strasbourg.

Une intersyndicale demande le retrait du projet de loi qui modifie les modalités d'accès à l'université, actuellement en discussion devant le Parlement, et du projet de réforme pour un baccalauréat resserré, qui sera présenté le 14 février par le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.

A Lille, la manifestation s'est déroulée en matinée. Quelque 300 manifestants ont battu le pavé, brandissant des pancartes "Fac fermées aux intérêts privés, facs ouvertes aux enfants d'ouvriers" ou encore le dessin d'un flacon estampillé "Rapport Mathiot, ne pas avaler!", en référence à Pierre Mathiot, l'ancien président de Sciences Po Lille auteur des propositions sur la réforme du bac.

Olivier, professeur d'histoire géographie dans un lycée de Liévin (Pas-de-Calais), 45 ans, a déploré avec cette réforme et une orientation plus précoce au lycée "qu'on perde le but de l'enseignement, à savoir faire acquérir un enseignement généraliste de qualité et former des esprits critiques".

Jeudi dernier, quelques milliers de manifestants avaient déjà défilé dans toute la France.

Des préavis de grève ont aussi été déposés dans le premier degré pour protester contre "l'insuffisance des postes prévus pour la rentrée 2018".