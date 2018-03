Remplacement des F-16 - Au moins cinq officiers de l'armée de l'air ont dissimulé l'étude

(Belga) Entre cinq et sept hauts officiers de l'armée de l'air ont contribué à dissimuler l'étude selon laquelle la capacité de vol de certains F-16 belges peut être prolongée de plusieurs années, déclare samedi dans une interview à De Morgen Melissa Depraetere, experte militaire du parti d'opposition SP.A et collaboratrice du député Alain Top.

Selon elle, ces cinq à sept hauts officiers comprennent Claude Van de Voorde, ex-chef de cabinet du ministre de la Défense Steven Vandeput et ex-patron de la force aérienne. "Nous savons qu'il a assisté à une réunion où la durée de vie des F-16 a été discutée." Outre ce dernier, le SP.A évoque deux généraux et deux colonels, dont Harold Van Pee. Melissa Depraetere cite également le général Michel Ocula. Le colonel Harold Van Pee a depuis provisoirement fait un pas de côté. Du côté du cabinet du ministre de la Défense, on dit "attendre les résultats des audits". (Belga)