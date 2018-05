Remplacement des F-16 - "Le sp.a se fait manipuler"

(Belga) Le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA) pense que le sp.a est au centre d'une manipulation dans le dossier du remplacement des F-16. C'est du moins le sentiment qu'il a ouvertement exprimé mercredi soir au cours de l'émission "Terzake", de la chaîne de la VRT Canvas.

A l'offensive depuis quelques mois contre la majorité fédérale et le ministre N-VA, dans ce dossier, le parti socialiste flamand sp.a a présenté mercredi à la presse des copies de courriers électroniques émanant, selon lui, de la hiérarchie militaire et tendant à démontrer que le ministre de la Défense a menti au Parlement lorsqu'il disait ignorer l'existence d'études validant une prolongation de la durée de vie des chasseurs-bombardiers F-16. "C'est du matériel fabriqué. On ne mentionne pas le nom de l'auteur de l'envoi du message, ni de la personne à qui les mails sont destinés. Qui plus est, le langage utilisé n'est pas vraiment militaire. Il est question du lieutenant-colonel Delcrop, que je ne connais pas. Je ne connais pas non plus de 'bloc 20 des F-16'" (ndlr: dont il est question dans le document avancé par le sp.a), a commenté le ministre de la Défense, sur le plateau de "Terzake". Le ministre a dit commencer à s'inquiéter sérieusement "de la manière dont ils (ndlr: le sp.a) se font utiliser pour je ne sais qui et pour quel agenda". (Belga)